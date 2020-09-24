asianspirit

Арслан asianspirit

 
28 летКазахстан/Петропавловск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Следую современным технологиям и не забываю про основу.

Доброго времени суток! Меня зовут Арслан. Я сертифицированный HTML-верстальщик и frontend-разработчик. Создаю качественный современный адаптивный кроссбраузерный продукт, которым приятно пользоваться, за умеренную цену и в указанные сроки.

Моё образование: Высшее техническое бакалавр и магистратура ОмГТУ

Мой сайт-портфолио

Мои контакты:

[email protected] | E-mail

@Shirazhiyev | Telegram

Преимущества при работе со мной:

  • Доброжелательное и вежливое общение (все мы люди).
  • Качество и выполнения в срок (если откликаюсь на вашу заявку, значит могу приступить немедленно)
  • Вдумчиво знакомлюсь с вашим проектом (лучше уточнить возникшие вопросы сразу, чем портить нервы друг другу впоследствии)
  • Каждый проект это челендж, который довожу до идеала (довольный результатом клиент - лучшая награда для исполнителя)
  • Во время выполнения заказа всегда нахожусь на связи (почта и телеграмм всегда под рукой).

Бонусы:

  • Никакой предоплаты (оплата по факту выполнения проекта. Ознакомились с результатом на моём хостинге. Если удовлетворяет, оплатили и получили проект. Если нет - дорабатываю)
  • Если нет дизайна мобильной версии, ничего страшного. Мои знания и опыт позволяют придумать его самому без дополнительной оплаты.
  • В течении недели после оплаты заказа произвожу правки, которые упустили во время проверки проекта без дополнительной оплаты.

Знания, умения, навыки, технологии:

Основа:

  • HTML5/CSS3/JS (jQuery)
  • Верстка из Figma, Sketch, PSD
  • Адаптивность и кроссбраузерность
  • Методология BEM
  • FlexBox И CSS Grid
  • Посадка на CMS (WordPress)
  • Система контроля версий GIT
Технологии улучшающие и ускоряющие процесс:

  • Препроцессор SASS/SCSS
  • Сборщик GULP
  • Использование спрайтов
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Компрессия изображений
  • Комментарии к коду
Библиотеки для анимирования сайта:

  • Animate.css + wow.js
  • AOS
  • GSAP
  • Parallax scrolling.
  • SWUP для подгрузки страниц и блоков без перезагрузки страницы.
  • Particles JS для анимации фона
В итоге получите:  Современный, адаптивный кроссбраузерный продукт, соответствующий стандартам W3C, с чистым простым кодом, приятной анимацией и быстрой прогрузкой, проверенной сервисом google speed.

Оплату можно производить:

  • PayPal
  • Kiwi
  • Visa/Mastercard
Пишите, всегда рад новым знакомствам.

С уважением, Арслан.

WordPressHTMLCSSFigmajQuery