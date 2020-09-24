Следую современным технологиям и не забываю про основу.
Доброго времени суток! Меня зовут Арслан. Я сертифицированный HTML-верстальщик и frontend-разработчик. Создаю качественный современный адаптивный кроссбраузерный продукт, которым приятно пользоваться, за умеренную цену и в указанные сроки.
Моё образование: Высшее техническое бакалавр и магистратура ОмГТУ
Мои контакты:
[email protected] | E-mail
@Shirazhiyev | Telegram
Преимущества при работе со мной:
- Доброжелательное и вежливое общение (все мы люди).
- Качество и выполнения в срок (если откликаюсь на вашу заявку, значит могу приступить немедленно)
- Вдумчиво знакомлюсь с вашим проектом (лучше уточнить возникшие вопросы сразу, чем портить нервы друг другу впоследствии)
- Каждый проект это челендж, который довожу до идеала (довольный результатом клиент - лучшая награда для исполнителя)
- Во время выполнения заказа всегда нахожусь на связи (почта и телеграмм всегда под рукой).
Бонусы:
- Никакой предоплаты (оплата по факту выполнения проекта. Ознакомились с результатом на моём хостинге. Если удовлетворяет, оплатили и получили проект. Если нет - дорабатываю)
- Если нет дизайна мобильной версии, ничего страшного. Мои знания и опыт позволяют придумать его самому без дополнительной оплаты.
- В течении недели после оплаты заказа произвожу правки, которые упустили во время проверки проекта без дополнительной оплаты.
Знания, умения, навыки, технологии:
Основа:
- HTML5/CSS3/JS (jQuery)
- Верстка из Figma, Sketch, PSD
- Адаптивность и кроссбраузерность
- Методология BEM
- FlexBox И CSS Grid
- Посадка на CMS (WordPress)
- Система контроля версий GIT
- Препроцессор SASS/SCSS
- Сборщик GULP
- Использование спрайтов
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Компрессия изображений
- Комментарии к коду
- Animate.css + wow.js
- AOS
- GSAP
- Parallax scrolling.
- SWUP для подгрузки страниц и блоков без перезагрузки страницы.
- Particles JS для анимации фона
Оплату можно производить:
- PayPal
- Kiwi
- Visa/Mastercard
С уважением, Арслан.
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