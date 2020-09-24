Следую современным технологиям и не забываю про основу.

Доброго времени суток! Меня зовут Арслан. Я сертифицированный HTML-верстальщик и frontend-разработчик. Создаю качественный современный адаптивный кроссбраузерный продукт, которым приятно пользоваться, за умеренную цену и в указанные сроки.

Моё образование: Высшее техническое бакалавр и магистратура ОмГТУ

Мой сайт-портфолио

Мои контакты:

[email protected] | E-mail

@Shirazhiyev | Telegram

Преимущества при работе со мной:

Доброжелательное и вежливое общение (все мы люди).

Качество и выполнения в срок (если откликаюсь на вашу заявку, значит могу приступить немедленно)

Вдумчиво знакомлюсь с вашим проектом (лучше уточнить возникшие вопросы сразу, чем портить нервы друг другу впоследствии)

Каждый проект это челендж, который довожу до идеала (довольный результатом клиент - лучшая награда для исполнителя)

Во время выполнения заказа всегда нахожусь на связи (почта и телеграмм всегда под рукой).

Бонусы:

Никакой предоплаты (оплата по факту выполнения проекта. Ознакомились с результатом на моём хостинге. Если удовлетворяет, оплатили и получили проект. Если нет - дорабатываю)

Если нет дизайна мобильной версии, ничего страшного. Мои знания и опыт позволяют придумать его самому без дополнительной оплаты.

В течении недели после оплаты заказа произвожу правки, которые упустили во время проверки проекта без дополнительной оплаты.

Знания, умения, навыки, технологии:

Основа:

HTML5/CSS3/JS (jQuery)

Верстка из Figma, Sketch, PSD

Адаптивность и кроссбраузерность

Методология BEM

FlexBox И CSS Grid

Посадка на CMS (WordPress)

Система контроля версий GIT

Препроцессор SASS/SCSS

Сборщик GULP

Использование спрайтов

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Компрессия изображений

Комментарии к коду

Animate.css + wow.js

AOS

GSAP

Parallax scrolling.

SWUP для подгрузки страниц и блоков без перезагрузки страницы.

Particles JS для анимации фона

Современный, адаптивный кроссбраузерный продукт, соответствующий стандартам W3C, с чистым простым кодом, приятной анимацией и быстрой прогрузкой, проверенной сервисом google speed.

Оплату можно производить:

PayPal

Kiwi

Visa/Mastercard

Пишите, всегда рад новым знакомствам.

С уважением, Арслан.