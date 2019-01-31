Услуги по верстке сайтов, их оптимизации и адаптации под мобильные устройства.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий и я занимаюсь веб-разработкой. Предоставляю услуги в этой отрасли по верстке сайтов, их оптимизации и адаптации под мобильные устройства. Проекты выполняются на профессиональном уровне и в точно отведенные сроки.
Преимущества сотрудничества со мной:
- качество выполнения работы;
- адекватное отношение к клиенту и поставленной задаче;
- постоянное пребывание на связи;
- индивидуальный подход к каждому проекту;
- сдача проекта в поставленные сроки;
Навыки и технологии:
- HTML5(BEM);
- CSS3(less/scss);
- JavaScript, TypeScript;
- JQuery;
- React + Redux;
- Angular2+
- RxJS
- Material UI, Bootstrap;
- Gulp;
- Работа с макетами через Photoshop и Figma;
- telegram - https://t.me/D_Zimnii
- skype - live:.cid.5c11605edea1db2c
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
6 лет назад
Работой по верстке довольна. Все сделано в срок и точно по ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством остался полностью доволен. Отличный заказчик. Рекомендую.
$30
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Адекватные требования, порядочность и профессионализм. Рекомендую к сотрудничеству.
$40
10 баллов
6 лет назад
Ответственный исполнитель, верстка на высоте, по гугл спид все в зеленой зоне, обращусь повторно
Ответный отзыв
Сотрудничеством остался полностью доволен. Профессионализм, адекватные требование к проекту, своевременная оплата - все на высшем уровне. Рекомендую.
$90
10 баллов
6 лет назад
И снова Дмитрий подтверждает свое мастерство. Сверстал макет как для себя, это видно и по коду, и по отсутствию правок. Да и еще добавил прикольные штучки в виде анимаций, да и вообще сайт сразу заиграл. И еще очень большой плюс, Дмитрий любезно сделал все, что мы забыли нарисовать в дизайне, пару каруселей, модальных окон и другой доработки выполнено мгновенно считай в режиме онлайн! Я балдею от такого сотрудничества, и качества работы. Всем кто ищет отличного верстальщика, однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество! Все так же на высшем уровне. Было приятно сотрудничать. Руслан обладает всеми качествами, которые хочется видеть у заказчика. Порядочность, честность, глубокое понимание дела и только адекватные требования, а также пунктуальность и своевременная оплата. Можно только рекомендовать) Еще раз благодарю и желаю успехов)
$105
10 баллов
6 лет назад
Дмитрий доказал свой профессионализм! В начале были переживание, дешево, отзывов мало. Просил Дмитрия показывать промежуточные результаты, после первой сверстанной страницы мои переживания пропали. Код чистый, верстка соответствует дизайну один в один, обычно на этапе правок тратится очень много времени, но не с Дмитрием. Однозначно рекомендую всем кто хочет получить не дорогую и качественную верстку. Дмитрия в топчик, будем обязательно сотрудничать!
Ответный отзыв
Руслан проявил себя как отличный заказчик и порядочный человек. По проекту только адекватные требования, в процессе - приятное общение и своевременная оплата после его выполнения. После сотрудничества остались очень положительное впечатление.) Рекомендую к сотрудничеству.