DZimnii

Дмитрий Зимний DZimnii

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Услуги по верстке сайтов, их оптимизации и адаптации под мобильные устройства.

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий и я занимаюсь веб-разработкой. Предоставляю услуги в этой отрасли по верстке сайтов, их оптимизации и адаптации под мобильные устройства. Проекты выполняются на профессиональном уровне и в точно отведенные сроки.

Преимущества сотрудничества со мной:

  • качество выполнения работы;
  • адекватное отношение к клиенту и поставленной задаче;
  • постоянное пребывание на связи;
  • индивидуальный подход к каждому проекту;
  • сдача проекта в поставленные сроки;

Навыки и технологии:

  • HTML5(BEM);
  • CSS3(less/scss);
  • JavaScript, TypeScript;
  • JQuery;
  • React + Redux;
  • Angular2+
  • RxJS
  • Material UI, Bootstrap;
  • Gulp;
  • Работа с макетами через Photoshop и Figma;
Получить более подробную информацию можете на сайте-портфолио:

Или свяжитесь со мной лично:

  • skype - live:.cid.5c11605edea1db2c
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Отзывы заказчиков

DeGe
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Сверстать страницу сайта
Работой по верстке довольна. Все сделано в срок и точно по ТЗ. Рекомендую.
Сотрудничеством остался полностью доволен. Отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
drozdigor
Игорь 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта
Отличная работа
Отличный заказчик. Адекватные требования, порядочность и профессионализм. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
email1
Максим 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
$40
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка лендинга
Ответственный исполнитель, верстка на высоте, по гугл спид все в зеленой зоне, обращусь повторно
Сотрудничеством остался полностью доволен. Профессионализм, адекватные требование к проекту, своевременная оплата - все на высшем уровне. Рекомендую.
Ответный отзыв
Artvisionkz
37 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$90
10 баллов
6 лет назад
Сверстать макет
И снова Дмитрий подтверждает свое мастерство. Сверстал макет как для себя, это видно и по коду, и по отсутствию правок. Да и еще добавил прикольные штучки в виде анимаций, да и вообще сайт сразу заиграл. И еще очень большой плюс, Дмитрий любезно сделал все, что мы забыли нарисовать в дизайне, пару каруселей, модальных окон и другой доработки выполнено мгновенно считай в режиме онлайн! Я балдею от такого сотрудничества, и качества работы. Всем кто ищет отличного верстальщика, однозначно рекомендую!
Благодарю за сотрудничество! Все так же на высшем уровне. Было приятно сотрудничать. Руслан обладает всеми качествами, которые хочется видеть у заказчика. Порядочность, честность, глубокое понимание дела и только адекватные требования, а также пунктуальность и своевременная оплата. Можно только рекомендовать) Еще раз благодарю и желаю успехов)
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Artvisionkz
37 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$105
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта
Дмитрий доказал свой профессионализм! В начале были переживание, дешево, отзывов мало. Просил Дмитрия показывать промежуточные результаты, после первой сверстанной страницы мои переживания пропали. Код чистый, верстка соответствует дизайну один в один, обычно на этапе правок тратится очень много времени, но не с Дмитрием. Однозначно рекомендую всем кто хочет получить не дорогую и качественную верстку. Дмитрия в топчик, будем обязательно сотрудничать!
Руслан проявил себя как отличный заказчик и порядочный человек. По проекту только адекватные требования, в процессе - приятное общение и своевременная оплата после его выполнения. После сотрудничества остались очень положительное впечатление.) Рекомендую к сотрудничеству.
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