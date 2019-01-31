И снова Дмитрий подтверждает свое мастерство. Сверстал макет как для себя, это видно и по коду, и по отсутствию правок. Да и еще добавил прикольные штучки в виде анимаций, да и вообще сайт сразу заиграл. И еще очень большой плюс, Дмитрий любезно сделал все, что мы забыли нарисовать в дизайне, пару каруселей, модальных окон и другой доработки выполнено мгновенно считай в режиме онлайн! Я балдею от такого сотрудничества, и качества работы. Всем кто ищет отличного верстальщика, однозначно рекомендую!