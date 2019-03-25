Сверстать страницу сайта

$35
HTML-версткаЗавершен22 заявки299 просмотров
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Требуется адаптивная верстка страницы сайта.

5 лет назад
DeGe
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
DZimnii
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$35
3 дня
Работой по верстке довольна. Все сделано в срок и точно по ТЗ. Рекомендую.
Сотрудничеством остался полностью доволен. Отличный заказчик. Рекомендую.
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