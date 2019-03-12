Добавить кнопки в адаптив html

Есть сайт на Wordpress и готовый дизайн-макет 1 страницы в Zeplin Необходимо: 1. сверстать страничку "Персональное предложение для клиента" 2. помочь добавить ее на текущий сайт 3. встроить страницу в уже существующий процесс, а именно: - подключить получение данных для ...