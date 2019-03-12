Добавить кнопки в адаптив html

HTML-версткаЗавершен11 заявок176 просмотров
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Добрый день!

Имеется сайт 7procentov.kz

Необходимо добавить 2 кнопки в адаптив. Как на сайте kolesa.kz (скрин в приложении)

Кнопка написать должна вести на ватсап номер. позвонить - звонок.

Задача простая. Сделать нужно быстро.

Сайт - голый html

HTML
5 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
SamatFrontend
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
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Все отлично, Максим хороший заказчик