Адаптивная верстка сайта

HTML-версткаЗакрыт14 заявок331 просмотр
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Требуется адаптивно сверстать макет (пример в изображениях).  Все макеты будут предоставлены в psd файлах. Верстка на scss/sass. Пример работающей существующей версии сайта: https://nebo.live/cities/krs

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
5 лет назад
nebolive
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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