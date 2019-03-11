Доработка шаблона вордпресс

HTML-версткаЗавершен1 заявка167 просмотров
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Нужно доработать мобильную версию шаблона на Вордпресс под определенные задачи. Подробное ТЗ объясню при показе визуального примера.

5 лет назад
kovalskys
45 летЛатвия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kappka
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$8
1 день
Рад, что мне довелось сотрудничать с Владиславом. Задачу выполнил на отлично, сроки выполнения невероятно высоки, все пожелания были учтены и выполнены. Рекомендую, как грамотного программиста.
Михаил отличный заказчик, разъясняет все вопросы, сразу же оплатил по факту выполнения. Приятен в общении. Рекомендую!