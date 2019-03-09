Примеры быстрых оптимизированных сайтов-блогов

Поправить дефолт верстку темы https://docs.moodle.org/dev/Themes_overview для стандартного moodle сайта Конкретное ТЗ в ЛС
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