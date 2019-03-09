Поправить открытие меню на вордпресс

Требуется на сайте https://perevod.one , который состоит из отдельных php-страниц (без cms), отредактировать 21 страницу вот в этом разделе: https://perevod.one/legalization/ нужно изменить текст в описаниях каждой страны. Требуется знание html, css. Работа достаточно монотонная, требуется внимательность.