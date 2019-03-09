Поправить открытие меню на вордпресс

$5
HTML-версткаЗакрыт11 заявок181 просмотр
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Не открывается подменю в вордпресс теме на мобильных девайсах.

Проблема какая-то видимо в бутстрапе или js

тема вот эта 

https://demo.themovation.com/pursuit/home-app/

сам сайт 

http://bit.ly/2F2wFRr

5 лет назад
changeagain
37 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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