changeagain

Модифицировать страницу платежных провайдеров. Ссылка на страницу: [url=https://secure.tap2pay.me/merchants/gateways]https://secure.tap2pay.me/merchants/gateways [/url]Отдельно должен быть блок с самыми приоритетными платежными системами: наиболее известными и доверительными. Разделить платежные системы: платежные провайдеры, эквайринг провайдеры, криптовалюты. Для каждой платежной системы должно быть описание: информация о ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт2 года назад
Модифицировать дизайн платежных провайдеров на странице платежных систем. Ссылка на страницу: [url=https://secure.tap2pay.me/merchants/gateways]https://secure.tap2pay.me/merchants/gateways [/url]Отдельно должен быть блок с самыми приоритетными платежными системами: наиболее известными и доверительными. Разделить платежные системы: платежные провайдеры, эквайринг провайдеры, криптовалюты. Для каждой платежной системы должно быть описание: ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Оригинальный плагин находится по ссылке [url=https://gitlab.com/tap2pay/woocommerce-gateway]https://gitlab.com/tap2pay/woocommerce-gateway[/url]. Плагин для платежного сервиса в woocommerce В действии можно посмотреть здесь[url=https://twitchbooster.com/checkout/?add-to-cart=2889]https://twitchbooster.com/checkout/?add-to-cart=2889[/url]. Задача, чтобы при выборе платежного метода запускался наш платежный виджет, без перезагрузки этой страницы.Виджет откроется в ифрейме. Как только будут введены ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
Оригинальный плагин находится по ссылке [url=https://gitlab.com/tap2pay/woocommerce-gateway]https://gitlab.com/tap2pay/woocommerce-gateway[/url]. Плагин для платежного сервиса в woocommerce В действии можно посмотреть здесь[url=https://twitchbooster.com/checkout/?add-to-cart=2889]https://twitchbooster.com/checkout/?add-to-cart=2889[/url]. Задача, чтобы при выборе платежного метода запускался наш платежный виджет, без перезагрузки этой страницы.Виджет откроется в ифрейме. Как только будут ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Есть верстка к письму. На аутлуке обнаружились проблемы с таблицами приложен шаблон, макет и проблемы + видео с описанием проблем https://drive.google.com/file/d/1R6osnQcUHHYYjYOOZUpwhSAHiFEnP2Ia/view?usp=sharingHTML-верстка1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $20
Сам плагин находится по ссылке https://gitlab.com/tap2pay/woocommerce-gateway Плагин для платежного сервиса в woocommerce Как сейчас сделано https://twitchbooster.com/checkout/?add-to-cart=2889 Задача, чтобы при кнопке place order сразу запускался процесс приема платежа без перехода на другую страницу, через виджет плагина.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется сверстать эту страницу для емейл-клиентов. Проверяться будет в Gmail и Outlook клиентахHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Перевод анкеты с английского на польский язык. 8176 знаков с пробелами. 3$/8k = 25$Переводынет заявокЗакрыт3 года назад
1246 слов.10$.Переводы46 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Wordpress 5.0.8 4.0.1 не работает плагин, нужно починить [url=https://gitlab.com/tap2pay/woocommerce-gateway] https://gitlab.com/tap2pay/woocommerce-gateway[/url] Видео с описанием проблемы: https://drive.google.com/file/d/1lWchrhycUt5sb6Ebrq62kgL2Vd7a65oE/view?usp=sharingСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Требуется поднять Symfony проект на сервере из репозитария в рабочем виде, и оформить его работу через докер образ На сервере должен стоять redis, mysql, nginx, php, php-fpm, docker Докер образ должен запускаться со след переменными окружения redis-host, redis-port, ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $150
Требуется запустить рекламную компанию в контексно-медийной сети Google для продвижения SaaS сервиса. Откликайтесь пожалуйста с описанием сделанных кейсов и результатов.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт4 года назад
- $25
Есть база примерно 500 сайтов Надо достать по каждому сайту емейл из whois или из самого сайта Послать емейл с готовым предложениемМаркетинговый анализ8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен пруфридинг для статьи: [url=https://tap2pay.me/polish-startup-ecosystem/?preview_id=3353&preview_nonce=45ef06c2ae&post_format=standard&_thumbnail_id=3354&preview=true]https://tap2pay.me/polish-startup-ecosystem/[/url]Копирайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Перевод текста 1969 знаков с пробелами (в прикрепленном файле) с русского на польский.Переводы11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно проверить правильность перевода с русского на польский и внести корректировки.Переводы10 заявокЗакрыт5 лет назад
В коде есть ошибки от прошлого программиста По выводу рекламных блоков Подсчитывании метрик Парсинг результатов Откликайтесь если у вас минимум 1 года опыта с руби и с линуксом Указывайте вашу цену в час. Если цена не будет указаны, не будет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Перевод статей с русского на английский на сайте: [url=https://travellike.me/]https://travellike.me/[/url]Переводы34 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $5
http://bit.ly/2F2wFRr Если все хорошо получится переведем и остальные страницыПереводы11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Не открывается подменю в вордпресс теме на мобильных девайсах. Проблема какая-то видимо в бутстрапе или js тема вот эта https://demo.themovation.com/pursuit/home-app/ сам сайт http://bit.ly/2F2wFRrHTML-верстка11 заявокЗакрыт5 лет назад