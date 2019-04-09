changeagain

В коде есть ошибки от прошлого программиста По выводу рекламных блоков Подсчитывании метрик Парсинг результатов Откликайтесь если у вас минимум 1 года опыта с руби и с линуксом Указывайте вашу цену в час. Если цена не будет указаны, не будет ...