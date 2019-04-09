changeagain

Леотов Евгений changeagain

 
37 летБеларусь/Минск
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
выплачено фрилансерам
43%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Boriiis
Борис 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
3 года назад
Модификация Wordpress/Woocommerce плагин
Отличный заказчик, рекомендую.
Отличный специалист. Всегда на связи. Немного пришлось затянуть со сроками, но в виду введения дополнительных функций.
Ответный отзыв
alexyablokov
Александр 
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
8 баллов
3 года назад
Верстка email-письма
Опыта в верстке email-писем у меня мало. Поэтому не до конца хорошо получилось с адаптивом. Нужно было сделать письмо с поддержкой тёмного режима в Gmail. Заказчик постоянно на связи, оплатил честно в сроки.
В целом ок. Но есть вопросы по качеству, надо еще искать кого-то для исправлений
Ответный отзыв
rflancerme
Ровшан 
49 летУзбекистан
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
2 балла
5 лет назад
Разработка платежного плагина для Magento CE
оплата не произвел
Все выполнено хорошо, замечаний нет.
Ответный отзыв