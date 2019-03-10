Перевод главной страницы на польский язык

$5
ПереводыЗакрыт11 заявок295 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://bit.ly/2F2wFRr

Если все хорошо получится переведем и остальные страницы

5 лет назад
changeagain
37 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
2 года назад