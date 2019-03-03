Написать статью для Дзена с переводом на русском, компьютерная тематик

ПереводыЗакрыт1 заявка172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно писать статью для Дзена( то есть опираясь на ГК)

Статьи будут по новостным темам IT-технологии, игры, и прочее. 

Писать нужно будет из русскоязычных источников, но так же и из зарубежных новостных порталов. 

Требования:

_Тексты нужны по 3-4к символов без пробелов

_Уметь писать текст и заголовки H1 интересно для читателей Дзена, а так же добавлять в тексте гифки,видео,картинки

_Работа на постоянное сотрудничество, поэтому в день нужно писать минимум по 1 статье,а учитывая что они не большие, то это не должно составить проблем.

_Уникальность не менее 90%

Оплата:

50-60р/1000 без пробелов. 

Кого заинтересовало можете оставлять заявки, чьи заявки будут интересными вышлю задание Индивидуальным Заказом

5 лет назад
Guardian92
Назим 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад