Оператор call-центра со знанием английского языка

В связи с расширением штата, требуются ответственные сотрудники со знанием английского языка (уровень не ниже Advanced). Работа удаленно (на дому). График работы с 09.00 до18.00 GMT (UK). От вас: отличное знанием англ. языка, усидчивость, желание

работать на результат, компьютер, стабильный интернет, гарнитура. Будьте готовы

к выполнению небольшого тестового задания. Зарплата: 300 долл (США) на

испытательный срок. С дальнейшим увеличением, в зависимости от выполнения

плана.