У нас канал на YouTube и есть канал на китайском ресурсе. Видео выходят на канале 3-6 раз в неделю. Стиль видео: жизненные влоги, семья, жизнь в Китае, путешествия, еда и т.д. Таким образом переводить нужно будет ...
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Здравствуйте, уважаемые переводчики
Необходим профессиональный, ручной перевод с русского на эстонский 14 учётных страниц. Это перевод сайта. Материал предоставлю в ЛС. Срок 4 суток. Интересует прямой переводчик, без посредников
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