Перевод с русского на эстонский

$90
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Здравствуйте, уважаемые переводчики

Необходим профессиональный, ручной перевод с русского на эстонский 14 учётных страниц. Это перевод сайта. Материал предоставлю в ЛС. Срок 4 суток. Интересует прямой переводчик, без посредников

5 лет назад
AndNirkov
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
14 дней назад