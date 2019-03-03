Переводчик, который работает с ТМ-программами

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Для диссертационного исследования ищу переводчика, который может сравнить перевод текста в трёх ТМ-программах:  DeJа Vu X3 Workgroup, SDL Trados Studio 2015, SmartCAT. Нужно проанализировать 5 текстов (объемом до 1 страницы):

 юридический текст (договор); 

 потребительская инструкция по эксплуатации бытовой техники; 

 медицинский текст (инструкция по применению лекарственных препаратов); 

 художественный текст; 

 публицистический текст. 

От переводчика требуется: сделать скрины этих переводов во всех трёх программах и дать краткое описание-сравнение (на русском), какая программа лучше справляется с каким текстом и почему. 

5 лет назад
Anastasiia_a_4
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад