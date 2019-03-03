Переводчик, который работает с ТМ-программами

Для диссертационного исследования ищу переводчика, который может сравнить перевод текста в трёх ТМ-программах: DeJа Vu X3 Workgroup, SDL Trados Studio 2015, SmartCAT. Нужно проанализировать 5 текстов (объемом до 1 страницы):

 юридический текст (договор);

 потребительская инструкция по эксплуатации бытовой техники;

 медицинский текст (инструкция по применению лекарственных препаратов);

 художественный текст;

 публицистический текст.

От переводчика требуется: сделать скрины этих переводов во всех трёх программах и дать краткое описание-сравнение (на русском), какая программа лучше справляется с каким текстом и почему.