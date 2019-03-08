Локализация шаблона WP

$18
ПереводыЗакрыт4 заявки357 просмотров
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Требуется переводчик, знакомый с Wordpress, который бы грамотно перевёл шаблон http://motors.stylemixthemes.com/classified/#fr через Loco Translate или PoEdit с английского на русский (всего в районе 1100 строк), а так же после этого прислал бы мне русский перевод в файле Word.

5 лет назад
Chistoff
39 летЛатвия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад