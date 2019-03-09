Перевод статей с английского. Стоматология.

Нужно писать статью для Дзена( то есть опираясь на ГК) Статьи будут по новостным темам IT-технологии, игры, и прочее. Писать нужно будет из русскоязычных источников, но так же и из зарубежных новостных порталов. Требования: _Тексты нужны по 3-4к символов ...