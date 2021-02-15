Исправить верстку емейла для outlook

Нужно выкачать сайты из ВебАрхива и привести их к рабочему состоянию (устранить проблемы с версткой, картинками, удалить все внешние ссылки). На выходе должно быть полностью рабочие сайты на HTML/CSS/JS. Всего 8 сайтов. Сначала даю в работу 1 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть верстка к письму.
На аутлуке обнаружились проблемы с таблицами
приложен шаблон, макет и проблемы + видео с описанием проблем
https://drive.google.com/file/d/1R6osnQcUHHYYjYOOZUpwhSAHiFEnP2Ia/view?usp=sharing
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