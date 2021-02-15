Исправить верстку емейла для outlook

$5
HTML-версткаЗакрыт1 заявка713 просмотров
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Есть верстка к письму.

На аутлуке обнаружились проблемы с таблицами

приложен шаблон, макет и проблемы + видео с описанием проблем

https://drive.google.com/file/d/1R6osnQcUHHYYjYOOZUpwhSAHiFEnP2Ia/view?usp=sharing

3 года назад
changeagain
37 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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