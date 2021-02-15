Восстановить сайты из ВебАрхива

Нужно выкачать сайты из ВебАрхива и привести их к рабочему состоянию (устранить проблемы с версткой, картинками, удалить все внешние ссылки).

На выходе должно быть полностью рабочие сайты на HTML/CSS/JS.

Всего 8 сайтов. Сначала даю в работу 1 сайт, если все ок, то даю следующие. Поэтому, если хочешь взять объем побольше, то в твоих интересах делать все быстро и хорошо. Оплата: 400 руб/сайт.