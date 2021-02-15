Вёрстка Bootstrap 4

Сделать копию сайта https://wazamba777.com/en/ (отркройте сайт под впн, например Швейцария) Только статика. Главная страничка + странички с играми. На главной нексколько секций можна пропустить. Уточню в переписке. Также отправлю пример что хочу получить. Нужна оценка и сроки. P.S. 100% соотношения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист для адаптивной верстки (Bootstrap 4). Проект из разряда сложных, поэтому нужен специалист с опытом. Макеты в PSD (главная + 30 внутр страниц. Есть отдельный файл с hoovers и иконки в SVG). Отдельно есть макеты для ПК (1170px) и для Моб (320px). При необходимости помогу с связями внутр страниц, чтоб разобрались что и куда. В конечном итоге все страницы должны быть связаны между собой в целостной структуре со всеми стилями, ссылками, js скриптами форм загрузок и т.п.
Базовые Тех. требования:
- ПК версия width прорисовка по сетке бутстрап 1170 контент и 1920 фон, который до 4к потянется (3840px), Моб версия width от 320px и выше.
- Отсутствие ошибок и предупреждений в консоли браузера. Буду проверять валидность вёрстки тут https://validator.w3.org/
- Оптимизация скорости загрузки. Проверка через https://gtmetrix.com и https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
- Поддержка браузеров – Opera, Chrome, Edge, Firefox, Safari (достаточно поддержки самых последних версий).
- Подключение сторонних библиотек через npm.
- Использовать Bootstrap 4.1.
- Использовать модульную структуру для исходных файлов стилей + использовать файл _variables для переопределения переменных bootstrap.
Основные требования:
- Наличие портфолио
- Знание JS, Bootstrap, опыт работы с SVG / ретиной / адаптивной версткой
- Пунктуальность
- Ответственность
- Отсутствие негативных отзывов
Жду Ваших предложений (указывайте стоимость и опыт работы с бутстрапом, также можете указать, сколько понадобится Вам времени на такой фронт работ)
Прикладываю к проекту полные тех требования (рекомендации) по вёрстке.
- Похожие заказы
- HTML-верстка14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для натяжки верстки на opencartИмеется созданный сайт со старым дизайном, мы подготовили верстку с новым дизайном и нам нужно натянуть ее на существующий сайтСтарая верстка так же имеется если вдруг пригодится Нужен специалист ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется подправить поисковую систему. Поиск работает не корректно. Требуется облегчить оформления заказа через корзину. Для заполнения необходимо оставить только 4 поля: ФИО, телефон, адрес доставки, комментарий к заказу. Поплыла верстка в карточке товара: - ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт3 года назад
Задачу распишу в лсЗавершен3 года назад
Должен полностью открываться локально, без интернета. Все страницы из меню. Короче, нужно выкачать один в один. Ссылка в прикрепленном файле. Сроки - 1 день. Оплата по фактуЗавершен3 года назад
Нужна верстка Pixel Perfect ! Очень высокого уровняЗавершен3 года назад
Необходим специалист, который сможет один в один реализовать задуманное на сайте, который идет на тильде. Сделать надо всего 1 блок, слайдерЗавершен3 года назад
Есть готовая вёрстка одностраничного сайта натянутая на wordpress, нужно загрузить на хостингЗавершен3 года назад