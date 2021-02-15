Вёрстка Bootstrap 4

Требуется специалист для адаптивной верстки (Bootstrap 4). Проект из разряда сложных, поэтому нужен специалист с опытом. Макеты в PSD (главная + 30 внутр страниц. Есть отдельный файл с hoovers и иконки в SVG). Отдельно есть макеты для ПК (1170px) и для Моб (320px). При необходимости помогу с связями внутр страниц, чтоб разобрались что и куда. В конечном итоге все страницы должны быть связаны между собой в целостной структуре со всеми стилями, ссылками, js скриптами форм загрузок и т.п.

Базовые Тех. требования:

- ПК версия width прорисовка по сетке бутстрап 1170 контент и 1920 фон, который до 4к потянется (3840px), Моб версия width от 320px и выше.

- Отсутствие ошибок и предупреждений в консоли браузера. Буду проверять валидность вёрстки тут https://validator.w3.org/

- Оптимизация скорости загрузки. Проверка через https://gtmetrix.com и https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights

- Поддержка браузеров – Opera, Chrome, Edge, Firefox, Safari (достаточно поддержки самых последних версий).

- Подключение сторонних библиотек через npm.

- Использовать Bootstrap 4.1.

- Использовать модульную структуру для исходных файлов стилей + использовать файл _variables для переопределения переменных bootstrap.

Основные требования:

- Наличие портфолио

- Знание JS, Bootstrap, опыт работы с SVG / ретиной / адаптивной версткой

- Пунктуальность

- Ответственность

- Отсутствие негативных отзывов

Жду Ваших предложений (указывайте стоимость и опыт работы с бутстрапом, также можете указать, сколько понадобится Вам времени на такой фронт работ)

Прикладываю к проекту полные тех требования (рекомендации) по вёрстке.