Программист opencart

HTML-версткаЗакрыт8 заявок832 просмотра
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Требуется специалист для натяжки верстки на opencartИмеется созданный сайт со старым дизайном, мы подготовили верстку с новым дизайном и нам нужно натянуть ее на существующий сайтСтарая верстка так же имеется если вдруг пригодится Нужен специалист который умеет выполнять такую работуОплата напрямую поэтапно

Бюджет 13000

OpenCart
3 года назад
guest_16133818959296
3 года в сервисе
Был
3 года назад