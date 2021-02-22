Необходимо сверстать дизайн сделанный в figma

$50
HTML-версткаЗавершен2 заявки146 просмотров
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Добрый день! Необходимо сверстать дизайн сделанный в figma

Десктоп 3 страницы

Мобильная версия - адаптивность

Основные требования к верстке:

- кроссбраузерность;

- адаптивность;

- минимум кода («чистый» код);

- высокая скорость загрузки страниц;

- валидность (соответствие стандартам W3C).

Figma
3 года назад
flexbrain
Чумак 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
divster777
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
3 года назад
$50
3 дня
Спасибо за работу! Все сделано в срок и учтены пожелания. Рекомендую!
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