Требуется специалист для натяжки верстки на opencartИмеется созданный сайт со старым дизайном, мы подготовили верстку с новым дизайном и нам нужно натянуть ее на существующий сайтСтарая верстка так же имеется если вдруг пригодится Нужен специалист ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо сверстать дизайн сделанный в figma
Десктоп 3 страницы
Мобильная версия - адаптивность
Основные требования к верстке:
- кроссбраузерность;
- адаптивность;
- минимум кода («чистый» код);
- высокая скорость загрузки страниц;
- валидность (соответствие стандартам W3C).
- Похожие заказы
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется подправить поисковую систему. Поиск работает не корректно. Требуется облегчить оформления заказа через корзину. Для заполнения необходимо оставить только 4 поля: ФИО, телефон, адрес доставки, комментарий к заказу. Поплыла верстка в карточке товара: - ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт3 года назад
Задачу распишу в лсЗавершен3 года назад
Должен полностью открываться локально, без интернета. Все страницы из меню. Короче, нужно выкачать один в один. Ссылка в прикрепленном файле. Сроки - 1 день. Оплата по фактуЗавершен3 года назад
Нужна верстка Pixel Perfect ! Очень высокого уровняЗавершен3 года назад
Необходим специалист, который сможет один в один реализовать задуманное на сайте, который идет на тильде. Сделать надо всего 1 блок, слайдерЗавершен3 года назад
Есть готовая вёрстка одностраничного сайта натянутая на wordpress, нужно загрузить на хостингЗавершен3 года назад
- $80
Нужен верстальщик, который превратит мой макет лендинга(7 страниц) в Figma в полноценный HTML5 + CSS код В приоритете написать на grid или flex-box, без bootstrap Имеется макет для Desktop и Mobile в Figma. Версии должны быть полностью ...Завершен3 года назад
Дать оценку работе. Сколько возьмете за верстку? Соотвественно с адаптивной версией. Плюс отдельно стр новости и квиз.Завершен3 года назад