Доверстать главную. Моб и ПК версии.

HTML-версткаЗакрыт25 заявок1032 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно доверстать блоки на главной странице. Добавить блоки Цены, почему мы, о нас...

vetdoctor24 kiev ua

эскизы скину в личке 

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Спасибо

3 года назад
evgeniy888
Евгений 
42 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
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