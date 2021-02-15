Доверстать главную. Моб и ПК версии.

Требуется специалист для адаптивной верстки (Bootstrap 4). Проект из разряда сложных, поэтому нужен специалист с опытом. Макеты в PSD (главная + 30 внутр страниц. Есть отдельный файл с hoovers и иконки в SVG). Отдельно есть ...
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Здравствуйте.
Нужно доверстать блоки на главной странице. Добавить блоки Цены, почему мы, о нас...
vetdoctor24 kiev ua
эскизы скину в личке
Жду ваших заявку
Спасибо
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