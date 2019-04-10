Верстка и натяжка на WP типовых страниц сайта по psd и прототипу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
· Настроить тему и шаблоны страниц сайта для отображения типовых страниц сайта в полном соответствии с дизайн макетом.
· Cайт должен быть адаптивным и кроссбраузерным.
· Структура и функционал страниц должны соответствовать прототипу и техническому заданию.
· Все активные элементы – согласно UI kit
всем заинтересовавшимся вышлю полное ТЗ для ознакомления. Пишите.
- Похожие заказы
- $5HTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача сверстать сайт по образу и подобию https://metall-motors.ru/ Интересует стоимость и сроки, дизайн сделает дизайнерHTML-верстка15 заявокЗакрыт5 лет назад
добрый день! необходимо сверстать интернет-магазин женской одежды. прикладываю страницы сайта.HTML-верстка44 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $60
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Есть почти готовый сайт на Wordpress, нужно его немного доработать (ТЗ во вложении). Напишите, пожалуйста, кто знает, как выполнить все задачи и кто готов взяться в ближайшее время. Спасибо!HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет. Надо сделать шаблон из https://realtimeboard.com/app/board/o9J_kyZh8VQ=/ , фаилы в XD . Есль ты знаешь что такое БЭМ, ФлексБокс, Bootstrap 4, ты идеальный кандидат. Проблема в том что работу надо сделать до четверга, если ты думаеш что это можно ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется сверстать [url=https://freebiesbug.com/psd-freebies/surfers-bootstrap-psd-template/]landing page[/url]. Кроссбраузерность обязательна! Отдельно указать цену за доработку дизайна и верстки под планшеты и мобильные. Важно выполнить работу в указанный вами срок! Все подробности по перепискеHTML-верстка34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно доработать мобильную версию шаблона на Вордпресс под определенные задачи. Подробное ТЗ объясню при показе визуального примера.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/sergey_tkach75/portfolio/html-verstka-32/landing-page-2226316/]Пример работы[/url]HTML-верстка28 заявокЗакрыт5 лет назад
Показать примеры сайтов, который по https://developers.google.com дают 100% результат.HTML-верстканет заявокЗакрыт5 лет назад
Сверстать лэндинг. Есть дизайн. Есть купленный шаблон MotoCMS.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт5 лет назад