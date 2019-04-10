Верстка и натяжка на WP типовых страниц сайта по psd и прототипу

HTML-версткаЗавершен16 заявок273 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

·       Настроить тему и шаблоны страниц сайта для отображения типовых страниц сайта в полном соответствии с дизайн макетом. 

·       Cайт должен быть адаптивным и кроссбраузерным.

·       Структура и функционал страниц должны соответствовать прототипу и техническому заданию.

·       Все активные элементы – согласно UI kit

 всем заинтересовавшимся вышлю полное ТЗ для ознакомления. Пишите.

5 лет назад
barkyd
50 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 часа назад
5 лет назад
$120
26 дней
WMZ
Доволен сотрудничеством на все 100%. и не дорого
Отличный заказчик. Спасибо за сотрудничество