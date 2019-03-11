XD to html5 / css3

Поправить дефолт верстку темы https://docs.moodle.org/dev/Themes_overview для стандартного moodle сайта Конкретное ТЗ в ЛС
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет.
Надо сделать шаблон из https://realtimeboard.com/app/board/o9J_kyZh8VQ=/ , фаилы в XD .
Есль ты знаешь что такое БЭМ, ФлексБокс, Bootstrap 4, ты идеальный кандидат.
Проблема в том что работу надо сделать до четверга, если ты думаеш что это можно сделать, напиши мне.
Спасибо
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