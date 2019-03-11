XD to html5 / css3

Привет.

Надо сделать шаблон из https://realtimeboard.com/app/board/o9J_kyZh8VQ=/ , фаилы в XD .

Есль ты знаешь что такое БЭМ, ФлексБокс, Bootstrap 4, ты идеальный кандидат.

Проблема в том что работу надо сделать до четверга, если ты думаеш что это можно сделать, напиши мне.

Спасибо