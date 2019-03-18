Верстка для скрипта на WP

HTML-версткаЗавершен6 заявок153 просмотра
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Необходимо выполнить верстку из готового PSD макета для проекта работающего на WordPress. Крайне желателен предыдущий опыт работы с данным движком и соответсвенно с его системой шаблонов. Все детали в беседе с исполнителем, сам макет отправлю также выбранному исполнтелю

5 лет назад
vlanex
Сергей 
40 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
PriVaVe
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$600
14 дней
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