Верстка для скрипта на WP

Было очень комфортно работать с Валерием, очень быстро разобрался в том что мне нужно. В итоге сдал работу даже на несколько дней раньше чем договорились, на качестве работы это никак не сказалось. Все было в точности как оговорено. Спасибо. Крайне рекомендую к сотрудничеству.