Верстка адаптивного письма

$1
HTML-версткаЗавершен4 заявки151 просмотр
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Нужна легкая верстка, примерно за час-два делается.

Писать в ЛС.

5 лет назад
nikishiro
Никита 
22 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
KittanArex
Даниил 
22 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
WMZ
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