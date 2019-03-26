Верстка адаптивного письма

Есть сайт на Wordpress и готовый дизайн-макет 1 страницы в Zeplin Необходимо: 1. сверстать страничку "Персональное предложение для клиента" 2. помочь добавить ее на текущий сайт 3. встроить страницу в уже существующий процесс, а именно: - подключить получение данных для ...
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Нужна легкая верстка, примерно за час-два делается.
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