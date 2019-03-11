Редизайн сайта с использованием готового шаблона

Нужна верстка макетов в приложение макеты Бюджет 4000 рублей от вас жду сроки!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть сайт на techart
необходимо взять современный красивый бесплатный шаблон сайта любой ЦМС и натянуть на существующий сайт (выполнить редизайн нынешнего сайта). ЦМС оставить нужно ту же. или указать стоимость импорта базы на случай смены движка.
для понимания прикрепил скрины:
- скрин страницы настройки камня
- форма обработки заказа
структура сложная, поэтому крайне желателен именно редизайн. без переноса.
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