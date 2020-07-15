На трех сайтах: https://posm.market/ https://pravilopareto.ru/ https://zakaz-oboi.ru/ Требуется переверстать хэдер и футер таким образом, чтобы оставался только один телефонный номер. При этом в админке должна быть возможность переключиться на отображение хэдера ...
Сделать верстку по представленному дизайну
Добрый день.
Нужно сделать HTML + CSS +js верстку
Желательно на базе Bootstrap 4
Макет сделан в Figma. В макете 3 слайдера. Модальные окна. Google Fonts
Должна присутствовать анимация, эффект динамического фона - все примеры анимации
предоставлю.
Чистый код, без излишних DOM элементов,
быстрая скорость загрузки (по GoogleSpeed)
Просьба обращаться верстальщиков с опытом.
Указывайте свою стоимость и сроки.
Оплата Яндекс.Деньги
Для контроля СПАМ ответов - сообщение начинайте с фразы "готов работать!"
спасибо за внимание,
с уважением,
Дмитрий
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