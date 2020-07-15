Сделать верстку по представленному дизайну

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт34 заявки3297 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать HTML + CSS +js верстку

Желательно на базе Bootstrap 4

Макет сделан в Figma. В макете 3 слайдера. Модальные окна. Google Fonts

Должна присутствовать анимация, эффект динамического фона - все примеры анимации

предоставлю.

Чистый код, без излишних DOM элементов,

быстрая скорость загрузки (по GoogleSpeed)

Просьба обращаться верстальщиков с опытом.

Указывайте свою стоимость и сроки.

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спасибо за внимание,

с уважением,

Дмитрий

BootstrapCSSFigmaHTMLJavaScript
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