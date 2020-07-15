Сделать верстку по представленному дизайну

Самостоятельно найти и скачать 10 сайтов. Почистить их от лишних метрик и скриптов. Нужны простые лендинги с одной или несколькими страницами, но они должны быть качественными, с формой заявки, контактами, адресами, картой, т.е должны быть максимально ...