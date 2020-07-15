Верстка и натяжка сайта на MODx

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Закрыт9 заявок2775 просмотров

Есть сайт на МОДх

Обновили дизайн.

Нужно сверстать и перетянуть.

Макеты в ЛС кину.

MODX
5 лет назад
platinumseo
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