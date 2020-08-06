Junior Frontend Developer

Доброго времени суток, меня зовут Алексей!

Я могу реализовать ваш дизайн-макет в качественный, адаптивный, и валидный HTML / CSS код.

Верстаю адаптивно и кроссбраузерно, свои заказы реализую через сборщик gulp4, он позволяет писать качественный и быстрый код. При работе с CSS использую препроцессор SASS.

Использую HTML/SCSS/jQuery/Bootstrap/Figma/Avocode.

Всегда буду рад Вам помочь!