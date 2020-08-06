Junior Frontend Developer
Доброго времени суток, меня зовут Алексей!
Я могу реализовать ваш дизайн-макет в качественный, адаптивный, и валидный HTML / CSS код.
Верстаю адаптивно и кроссбраузерно, свои заказы реализую через сборщик gulp4, он позволяет писать качественный и быстрый код. При работе с CSS использую препроцессор SASS.
Использую HTML/SCSS/jQuery/Bootstrap/Figma/Avocode.
Всегда буду рад Вам помочь!
Портфолио
- Заказ Blauberg Ventilatoren91 просмотр
- Go-Surf108 просмотров
- Tatto Studio96 просмотров
- Верстка простого макета MartaUP107 просмотров