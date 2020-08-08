Адаптивно сверстать сайт в соответствии с макетом

Адаптивно сверстать сайт, админ.панель не требуется

Сверстать с простенькими анимациями, например, на границе каждого экрана есть стрелочка, ее нужно анимировать, чтобы было понятно, что нужно листать вниз.

Скрол дожен быть поэкранный на десктопе и ноутбуках, на мобильных не обязательно

Так же необходимо настроить все формы обратной связи. При нажатии на кнопку "Консультация" открывается форма (тел, ФИО).

В блоке "нам доверяют" предусмотрен слайдер.

В блоке "Контакты" карту на заднем плане реализовать фиксированной гугл картой, точек с местоположением не предусмотрено, она должна быть статична.