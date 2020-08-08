Адаптивно сверстать сайт в соответствии с макетом

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен56 заявок3469 просмотров

Адаптивно сверстать сайт, админ.панель не требуется

Сверстать с простенькими анимациями, например, на границе каждого экрана есть стрелочка, ее нужно анимировать, чтобы было понятно, что нужно листать вниз.

Скрол дожен быть поэкранный на десктопе и ноутбуках, на мобильных не обязательно

Так же необходимо настроить все формы обратной связи. При нажатии на кнопку "Консультация" открывается форма (тел, ФИО).

В блоке "нам доверяют" предусмотрен слайдер.

В блоке "Контакты" карту на заднем плане реализовать фиксированной гугл картой, точек с местоположением не предусмотрено, она должна быть статична.

5 лет назад
Exteel
Кирилл 
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Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
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Спасибо, сайт довели до нужного результата. Благодарю за хорошую работу.
Рад был в очередной раз сотрудничать. Сотрудничеством доволен, рекомендую.

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