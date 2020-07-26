Исправить ошибки на сайте

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Завершен2 заявки226 просмотров

Полный аудит тут то что нужно сделать

https://drive.google.com/file/d/1qWFv6eY3NbKqbcM4X3ysMRp_I9VXpdC6/view?usp=sharing

Прошу писать реальную цену и сроки.

Бюджет у меня не большой.

5 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

DmitryProgrammer
Дмитрий 
20 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$30
5 дней
Спасибо за сделанную работу.
Оплата в срок, всё отлично

Заявки фрилансеров

DmitryProgrammer
Дмитрий 
20 лет
6 лет в сервисе
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Евгений
 
32 года
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