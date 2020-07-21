Сверстать лендинг

Сверстать лендос и прикрепить к нему mail.php для того чтобы я мог получать почту.

Основная сложность у лендоса есть корзина куда можно положить несколько товаров и выбор размера товара. Так же есть карточка с товаром. Скину псд в личку.

Как прототип используем этот ленд http://dream-wear.ru/ но дизайн будет другой, скину в личку. за это 50 долларов. Можно натянуть на простенькую админку просто, чтобы я мог добавить или убрать товар, больше там ничего не надо делать.

за это еще 50 долларов.