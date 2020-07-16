Верстка на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок3179 просмотров

Сайт test.mskorea.ru (oc 2.3)

Функционал готов. Требуется сделать верстку десктоп и мобильной версии.

Дизайн http://martty.bget.ru/podguznik/pages.html

Подготовленная нарезка и стили в приложенном файле. 

Сданная работа - это перенесенная верстка на текущую тестовую площадку.

Просьба указывать цену и этапрость работ.

Если в ходе работ будут обнаружены места, которые требуют дизайна, эти места будем собирать и выполнять дизайн и верстку в рамках отдельных работ.

5 лет назад
acidlord
Георгий 
44 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Аршак
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Фаррух
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Виктор
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
161 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Геннадий
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
57 отзывов
5 лет назад
Анна
 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Марк
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алексей
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Никита
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
5 лет назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Женя
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Женя
 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Докончить анимацию с версткой

    В архиве вся верстка. Работает некорректно. Нужно докончить и сделать анимацию полностью адаптивной. Для хорошего специалиста работа на 2 часа. Должно быть готово сегодня. Верстка нужна только для мобильных устройств ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вёрстка 2 страниц

    Требуется сверстать 2 страницы (.php) - с формой запроса e-mail  - страница скачивания софта ТЗ прикреплено. К понедельнику (20.07)

    PHP
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка дизайна из Figma

    Добрый день! Нужна верстка проекта из Figma на bootstrap. Адаптивно (отрисованы: десктоп, планшет, мобильный). 5 пользовательских экранов. 12 экранов личный кабинет. Дополнительные страницы 3-5 экранов. Требования: - SCSS ...

    BootstrapFigmaSCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $100

    Сверстать лендос и прикрепить к нему mail.php для того чтобы я мог получать почту. Основная сложность у лендоса есть корзина куда можно положить несколько товаров и выбор размера товара. Так же есть карточка с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка на OpenCart

    Здравствуйте! Не пугайтесь объема ТЗ, расписал стандартный функционал работы интернет магазина, чтобы не возникало вопросов при работе) Так же не стоит боятся кол-ва страниц, большинство блоков повторяются, т.е достаточно сверстать и ...

    Opencart
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Адаптивно сверстать сайт в соответствии с макетом

    Адаптивно сверстать сайт, админ.панель не требуется Сверстать с простенькими анимациями, например, на границе каждого экрана есть стрелочка, ее нужно анимировать, чтобы было понятно, что нужно листать вниз. Скрол дожен быть поэкранный на десктопе ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад