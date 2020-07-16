ТЗ прикрплено
Верстка на сайте
Сайт test.mskorea.ru (oc 2.3)
Функционал готов. Требуется сделать верстку десктоп и мобильной версии.
Дизайн http://martty.bget.ru/podguznik/pages.html
Подготовленная нарезка и стили в приложенном файле.
Сданная работа - это перенесенная верстка на текущую тестовую площадку.
Просьба указывать цену и этапрость работ.
Если в ходе работ будут обнаружены места, которые требуют дизайна, эти места будем собирать и выполнять дизайн и верстку в рамках отдельных работ.
Заявки фрилансеров
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