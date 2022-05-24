Edem_Veliev

Кроссбраузерная верстка любого уровня сложности.
Используемые технологии:
HTML5/CSS3, SCSS, Flexbox, JavaScript, jQuery, Bootstrap.
Со мной ваш заказ будет выполнен в сроки и без лишних нервов.
Гарантия на верстку: в течение недели после передачи архива я бесплатно и сразу исправляю ошибки, которые могли быть пропущены во время работы и замечены позже.
Я занимаюсь:
- валидная, адаптивная, кроссбраузерная верстка с понятным кодом;
- Верстаю из .psd, Figma;
- Адаптивность, отзывчивость, резиновая верстка;
- CSS3/JS анимация сайтов.
Ответственность:
- Приступаю сразу;
- Всегда довожу начатое до конца;
- Всегда на связи;
- Не настаиваю на предоплате.
О себе:
Студент 4 курса в Inha University in Tashkent, факультет School of Computer and Information Engineering, направление - Computer Science.
Связь:
email: [email protected]
Telegram: t.me/Auditore_1459