Форма создания опросов

Здравствуйте!

Нужно создать красивую HTML страницу с формой для создания опроса.

Цель: Данная страница предоставляется всем желающим кто хотят создать свой опрос.

Данные которые нужно собрать от пользователя:

1. Текст самого вопроса

2. Добавление вариантов ответа с возможностью создания или удаления варианта.

3. Иметь возможность выбрать правильный ответ из созданного списка вариантов (в идеале возле каждого варианта ответа, должен быть checkbox после нажатия которого становится понятно, что это правильный ответ).

Вопрос может содержать код, т.е. может быть вопрос "Что вернет данный код на Python?" и пользователь видит исходный код программы. Вот данный исходный код нужно вставить.

4. Сделать ползунок с вопросом "Вопрос содержит код?"

5. Если пользователь выбрал "Да", то открывается форма с добавлением кода (Использовать редактор ACE https://ace.c9.io/ )

6. Текстовая форма для вставки автора данного вопроса, т.е. пользователь может ввести свой логин в telegram либо свою страницу VK, Github.

После нажатия на "Добавить вопрос" все данные из формы должны отправляться через POST запрос на какой либо (любой адрес) и вернуть ответ "Вопрос находится на рассмотрении и скоро будет опубликован".

Должна быть валидация введенных данных, если пользователь предоставил более 2 вариантов для ответа.

Список предложенных вопросов

На той же странице нужно добавить блок "Предложенные вопросы" где будет список всех созданных опросов. При нажатии на заголовок опроса - открывается popup с данными которые ввел пользователь. Без возможности отвечать на опрос.

Если пользователь добавил и код, то в данном popup-е должен быть и оформленный код с подсветкой от https://highlightjs.org/

У вопроса должен быть статус: Одобрен или Отказано

Добавить внизу пагинацию для созданных вопросов.

Результат в конце: Мне нужен красиво оформленный HTML который соответствует ТЗ выше, логика backend-а уже реализовал.