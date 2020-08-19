Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Добрый день! Я новый фрилансер-верстальщик на этой бирже, несмотря на то что я новичок я буду работать над вашим проектом до тех пор пока не выполню его на 100%, заранее благодарю если назначите меня исполнителем. Я отлично знаю HTML+CSS и немного программирую на JAVA.
Работая со мной вы экономите:
1) Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе PSD макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна
2)Время. Вы можете позвонить или написать мне в любое время дня и ночи и я буду готов выслушать ваши пожелания по поводу работы, также я буду высылать вам скриншоты или архивы с поэтапной вёрсткой таким, образом если вас что-то не устроит мы сможем избежать трат времени в будущем на исправлении и переделывание вёрстки
3) Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на вёрстку. В течении недели после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть допущены при приёме работы и замечены позже.
Вы также можете посетить мой сайт: http://gde-design.ru
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