Качественно и в срок - вёрстка сайтов любой сложности.

(БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.)

Целью своей работы я ставлю — индивидуальный подход и поиск лучшего решения к каждому проекту.

Мои преимущества:

• Сроки

• Качество

• Задачи любой сложности

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком