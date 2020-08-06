Руслан Абдулов GazizovichGazizovich
32 годаКазахстан/Усть-Каменогорск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественно и в срок - вёрстка сайтов любой сложности.
(БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.)
Целью своей работы я ставлю — индивидуальный подход и поиск лучшего решения к каждому проекту.
Мои преимущества:
• Сроки
• Качество
• Задачи любой сложности
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграмм: @gazizovich01
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграмм: @gazizovich01
Портфолио
- Адаптивная верстка landingPage91 просмотр
- Адаптивная верстка Интернет-Магазин80 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage82 просмотра
- Адаптивная верстка landingPage79 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage54 просмотра
HTML-верстка
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$10/час
от $100
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