Landing page

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Завершен5 заявок290 просмотров

Сверстать адаптивный Landing Page, ТЗ отправлю вам в личные сообщения.

5 лет назад
guest_15952264505987
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kohanovsky
Кирилл 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$90
21 день
Парень делал нашей компании Landing page. Все быстро сделал, так как требовали, все грамотно и со стилем. Берет не дорого, даже смешно немного с его цен и делает от сердца, перфекционист. Рекомендуем. LIMITED LIABILITY COMPANY BRITANIKA PLUS (LLC BRITANIKA PLUS) Код ЄДРПОУ: 43569667 https://passport-britanika-plus.com/ +380630436273 +380688075893 +447732101777 160 City Road, London, EC1V 2NX
Рекомендую.

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