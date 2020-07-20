Front-end на Vue.js - туристический портал

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок2619 просмотров

Для разработки туристического портала требуется Front-end специалист (уровень от мiddle)

Разработка проекта с 0. Ориентировочный период разработки 1.5 месяца.

Оплата труда обсуждается с успешным кандидатом.

Опыт работы от 3лет;

CSS, SASS

Знание фреймворка Vue.js

Опыт использования Vuex / Redux (Mobx);

Понимание техник адаптивной верстки;

Опыт разработки Single Page Application (SPA);

Знания JavaScript (ES6) (прототипы, наследование, замыкания и т.д);

Oпыт работы с RESTful APIs или GraphQL;

Опыт интеграции 3rd party APIs;

Опыт использования: GIT, NPM, Webpack.

Будет плюсом:

Умение писать тесты и оптимизировать производительность;

Опыт работы с серверными языками программирования/фреймворками;

Опыт работы с Docker;

Опыт работы с WebSockets;

Опыт работы с Web Workers;

Опыт работы в команде;

Знания TypeScript / Flow;

Опыт работы с leaflet js

CSSDockerGitJavaScriptSASSTypeScriptVue.js
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