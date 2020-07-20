верстка сайта помощи студентам объем работы пока главная страница Квери функция вызова popup (, например 'создать заказ') картинки popap позже скину) будут еще два разрешения разрешения поменьше ps извиняюсь если не ...
Front-end на Vue.js - туристический портал
Для разработки туристического портала требуется Front-end специалист (уровень от мiddle)
Разработка проекта с 0. Ориентировочный период разработки 1.5 месяца.
Оплата труда обсуждается с успешным кандидатом.
Опыт работы от 3лет;
CSS, SASS
Знание фреймворка Vue.js
Опыт использования Vuex / Redux (Mobx);
Понимание техник адаптивной верстки;
Опыт разработки Single Page Application (SPA);
Знания JavaScript (ES6) (прототипы, наследование, замыкания и т.д);
Oпыт работы с RESTful APIs или GraphQL;
Опыт интеграции 3rd party APIs;
Опыт использования: GIT, NPM, Webpack.
Будет плюсом:
Умение писать тесты и оптимизировать производительность;
Опыт работы с серверными языками программирования/фреймворками;
Опыт работы с Docker;
Опыт работы с WebSockets;
Опыт работы с Web Workers;
Опыт работы в команде;
Знания TypeScript / Flow;
Опыт работы с leaflet js
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