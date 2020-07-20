Редактировать white page для модерации рекламы в Фейсбуке

для арбитража траффика нужно использовать white page чтобы скормить Фейсбуку эту страницу и пройти модерацию. Необходимо брать скачанную мной одну страницу и приводить HTML в порядок, удалять ненужную инфу и прописывать там нужные мне метатеги.

Либо предложить свой вариант работы - выслушаю все предложения.