Редактировать white page для модерации рекламы в Фейсбуке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка974 просмотра

для арбитража траффика нужно использовать white page чтобы скормить Фейсбуку эту страницу и пройти модерацию. Необходимо брать скачанную мной одну страницу и приводить HTML в порядок, удалять ненужную инфу и прописывать там нужные мне метатеги. 

Либо предложить свой вариант работы - выслушаю все предложения.

HTML
5 лет назад
guest_15913769406456
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад

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