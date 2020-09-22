Проект в сфере образования

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок809 просмотров

Привет! 

Нужен специалист для выполнения разового проекта в сфера образования.

Техническое задание:

https://docs.google.com/document/d/1Rgpxjz5JPyOGgwFVPf2Se2fyPiV5wEOhGE4ldVNEjHE/edit?usp=sharing

Скриншоты:

https://drive.google.com/drive/folders/1TvMf9vJEqAhnB4rkl13A5EW9uBAXrZQD?usp=sharing

На все вопросы отвечу в лс

Рассматриваются заявки, где указан:

- Бюджет

- Сроки

- Дата старта

5 лет назад
kompanets
Максим 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

baronegor
Егор 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$560
40 дней
Escrow
Отличный исполнитель! Приятная верстка и очень удобно настроенная админка, где все редактируется. Все пожелания выполнены. Рекомендую)
Отличный заказчик, все четко и по делу, рекомендую!

Заявки фрилансеров

baronegor
Егор 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Михаил
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Андрей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
161 отзыв
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
278 отзывов(-3)
5 лет назад
Михаил
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
90 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
5 лет назад

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