Верстка HTML5 / CSS3 / JQuery / Bootstrap / Wordpress
Навыки:
- HTML5
- CSS3
- jQuery
- Bootstrap 3
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28)
- Блочная фиксированная / резиновая верстка
- Адаптивная верстка.
- LESS
- Git
- Parallax
- Аккуратный, продуманный код
- Соблюдение стандартов W3C
- Векторная графика
- Google PageSpeed 85+/100
- Skype (egorbaron11)
- Email ([email protected])
- Телефон
- Соблюдение сроков.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт.
- Коммуникабельность.
- Карта MasterCard(USD)
- WebMoney (WMZ, WMR, WME).
- Яндекс Деньги
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средняя оценка
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Отзывы заказчиков
$560
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель! Приятная верстка и очень удобно настроенная админка, где все редактируется. Все пожелания выполнены. Рекомендую)
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все четко и по делу, рекомендую!