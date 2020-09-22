baronegor

Егор baronegor

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка HTML5 / CSS3 / JQuery / Bootstrap / Wordpress

Навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • jQuery
  • Bootstrap 3
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28)
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка
  • Адаптивная верстка.
  • LESS
  • Git
  • Parallax
  • Аккуратный, продуманный код
  • Соблюдение стандартов W3C
  • Векторная графика
  • Google PageSpeed 85+/100
Контакты:

Принципы работы:

  • Соблюдение сроков.
  • Разумные цены.
  • Постоянный контакт.
  • Коммуникабельность.
Оплата:

  • Карта MasterCard(USD)
  • WebMoney (WMZ, WMR, WME).
  • Яндекс Деньги
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

kompanets
Максим 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$560
10 баллов
5 лет назад
Проект в сфере образования
Отличный исполнитель! Приятная верстка и очень удобно настроенная админка, где все редактируется. Все пожелания выполнены. Рекомендую)
Отличный заказчик, все четко и по делу, рекомендую!
Ответный отзыв