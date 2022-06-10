Я делаю то, чего никто бы не делал, если бы делал то, что делаю я.

• Большой опыт в верстке сайтов (более 2 лет);

• Знание современных стандартов HTML 5 и CSS 3;

• Кроссбраузерная/Адаптивная верстка с помощью Bootstrap, Grid или Flexbox;

• Знание JavaScript;

• Знание препроцессоров(LESS,SCSS);

• соблюдение сроков;

• Быстро и качественно;

• Оптимизация сайтов;

• Всегда на связи;

Контакты для сотрудничества:

E-mail: [email protected]