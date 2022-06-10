Я делаю то, чего никто бы не делал, если бы делал то, что делаю я.
• Большой опыт в верстке сайтов (более 2 лет);
• Знание современных стандартов HTML 5 и CSS 3;
• Кроссбраузерная/Адаптивная верстка с помощью Bootstrap, Grid или Flexbox;
• Знание JavaScript;
• Знание препроцессоров(LESS,SCSS);
• соблюдение сроков;
• Быстро и качественно;
• Оптимизация сайтов;
• Всегда на связи;
Контакты для сотрудничества:
E-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Верстка сайта76 просмотров
- Верстка сайта69 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга76 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга92 просмотра
- HTML письмо197 просмотров
- Вёрстка сайта110 просмотров