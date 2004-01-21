21SaidIT01

Удобно, качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кодом. Bootstrap, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Моя цель - предоставить Вам хороший и качественный результат!
Почему Вы выбрали меня?
· Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе для ПК и телефонов,что экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
· Время на написание технического задания.Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе опыта, прогнозирую
логику работы того или иного элемента
верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
· Просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если Вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей
просьбе без лишних проблем и дополнительных затрат!
Гарантия! В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю
свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены
позже.
Есть возможность работать по договору
Со мной удобно и комфортно работать и мне важно что бы клиент остался довольным!
Связь:
· E-mail: [email protected]
· Telegram: @SaidIT01
Ответственность:
- готов приступить сразу
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная,валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Адаптивность.
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнения,поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Javascript,Bootstrap
Связь:
· E-mail: [email protected]
· Telegram: SaidIT01
Oкончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком!