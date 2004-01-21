21SaidIT01

Front-End developer

Удобно, качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кодом. Bootstrap, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Моя цель - предоставить Вам хороший и качественный результат!

Почему Вы выбрали меня?

· Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе для ПК и телефонов,что экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

· Время на написание технического задания.Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе опыта, прогнозирую

логику работы того или иного элемента

верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

· Просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если Вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей

просьбе без лишних проблем и дополнительных затрат!

Гарантия! В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю

свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены

позже.

Есть возможность работать по договору

Со мной удобно и комфортно работать и мне важно что бы клиент остался довольным!

Связь:

· E-mail: [email protected]

· Telegram: @SaidIT01

Ответственность:

- готов приступить сразу

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерная,валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Адаптивность.

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнения,поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Javascript,Bootstrap

Связь:

· E-mail: [email protected]

· Telegram: SaidIT01

Мой проект

Oкончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком!