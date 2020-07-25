Anzhela_Zorabyan

Анжела Зорабян Anzhela_Zorabyan

 
23 годаРоссия/Нижний Новгород
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качественная верстка, уникальный дизайн, интеграция с WordPress

О себе:

Меня зовут Анжела. Я веб-разработчик.

Опыт работы на фриланс биржах - 2 года.  

Образование: Нижегородский Государственный университет им. Лобачевского, специальность "Бизнес-информатика".

Ответственность:

- готова приступить к работе уже

- сделаю работу в срок 

- всегда довожу дело до конца

- всегда на связи

Чем занимаюсь:

- адаптивная верстка сайта (чистый и понятный код)

- дизайн сайтов (Adobe Photoshop, разрабатываю современные сайты, индивидуальный подход)

- сайт под ключ (дизайн и верстка сайта)

- натяжка верстки на CMS WordPress

Технологии:

- HTML

- CSS

- Bootstrap 

- PHP

- jQuery 

- CMS WordPress

Моя цель -  предоставить качественную работу в срок ! 

PHPWordPressВерстка сайтаДизайн сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLCSSBootstrapjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
13digitx
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$14
10 баллов
3 года назад
Верстка одной страницы по psd макету
Отличный веб-мастер. Четко, без лишних вопросов. Задача была сверстать одну страницу по макету, девушка справилась в этот же день.
Заказчик четко определяет задачи, всегда на связи, оплату совершает своевременно. Рекомендую)
Ответный отзыв
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