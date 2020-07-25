Качественная верстка, уникальный дизайн, интеграция с WordPress
О себе:
Меня зовут Анжела. Я веб-разработчик.
Опыт работы на фриланс биржах - 2 года.
Образование: Нижегородский Государственный университет им. Лобачевского, специальность "Бизнес-информатика".
Ответственность:
- готова приступить к работе уже
- сделаю работу в срок
- всегда довожу дело до конца
- всегда на связи
Чем занимаюсь:
- адаптивная верстка сайта (чистый и понятный код)
- дизайн сайтов (Adobe Photoshop, разрабатываю современные сайты, индивидуальный подход)
- сайт под ключ (дизайн и верстка сайта)
- натяжка верстки на CMS WordPress
Технологии:
- HTML
- CSS
- Bootstrap
- PHP
- jQuery
- CMS WordPress
Моя цель - предоставить качественную работу в срок !
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Верстка одной страницы135 просмотров
- Верстка адаптивного сайта с Bootstrap176 просмотров
- Адаптивная верстка сайта169 просмотров
Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
3 года назад
Отличный веб-мастер. Четко, без лишних вопросов. Задача была сверстать одну страницу по макету, девушка справилась в этот же день.
Ответный отзыв
Заказчик четко определяет задачи, всегда на связи, оплату совершает своевременно. Рекомендую)
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