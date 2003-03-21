EugenePlWeb

Евгений Павлов EugenePlWeb

 
20 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Front-end, HTML5, CSS3, разработчик.

Front-end, HTML5, CSS3, разработчик.

Основное:

  • Навыки: CSS3/SASS, HTML5, JavaScript/jQuery/gulp.
  • В основном использую библиотеки: bootstrap, owl-carousel, jquery(+ui), animate, font-awesome, chart.js, wow.js и другие.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код, комментарии, на крупных проектах веду документацию.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Большая скорость загрузки.
  • Владею несколькими методологиями: БЭМ, SMACSS, ECSS и Atom.
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Доведение проекта до конца. 
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Поддержку выполненных проектов.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта ПриватБанк (MasterCard).
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Western Union.
  • Yandex Money.
JavascriptBootstrapjQuery