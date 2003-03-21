EugenePlWeb

Front-end, HTML5, CSS3, разработчик.
Front-end, HTML5, CSS3, разработчик.
Основное:
- Навыки: CSS3/SASS, HTML5, JavaScript/jQuery/gulp.
- В основном использую библиотеки: bootstrap, owl-carousel, jquery(+ui), animate, font-awesome, chart.js, wow.js и другие.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код, комментарии, на крупных проектах веду документацию.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Большая скорость загрузки.
- Владею несколькими методологиями: БЭМ, SMACSS, ECSS и Atom.
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Доведение проекта до конца.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Поддержку выполненных проектов.
- Карта ПриватБанк (MasterCard).
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Western Union.
- Yandex Money.
Действие аккаунта приостановлено!