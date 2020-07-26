Помогу вам с версткой страниц для вашего проекта
Приветствую заказчиков!
Я начинающий верстальщик. Уже более полугода обучался и практиковался на верстке макетов и решил попробовать себя на фрилансе. Верстаю с использованием HTML5, CSS3, SCSS, JQuery, БЭМ и с учетом кроссбраузерности. При необходимости сделаю страницу адаптивной для планшетов и телефонов на основе вашего дизайна, либо самостоятельно. При необходимости помогу натянуть ваш одностраничний лендинг на Wordpress.
На данный момент обучаюсь на 2 курсе Ижевского Государственного технического университета по направлению Программная инженерия.Английский знаю на среднем уровне (В2). Постоянно читаю новостные статьи на английском.
Условия работы:
- Выполню работу в заранее оговоренный срок, буду уведомлять о ходе работ.
- При необходимости доработаю заказ.Буду рад сотрудничеству с вами!
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Портфолио
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