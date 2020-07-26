vbnm7180

Роман vbnm7180

 
28 летРоссия/Ижевск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Помогу вам с версткой страниц для вашего проекта

Приветствую заказчиков!

Я начинающий верстальщик. Уже более полугода обучался и практиковался на верстке макетов и решил попробовать себя на фрилансе. Верстаю с использованием HTML5, CSS3, SCSS, JQuery, БЭМ и с учетом кроссбраузерности. При необходимости сделаю страницу адаптивной для планшетов и телефонов на основе вашего дизайна, либо самостоятельно. При необходимости помогу натянуть ваш одностраничний лендинг на Wordpress.

На данный момент обучаюсь на 2 курсе Ижевского Государственного технического университета по направлению Программная инженерия.Английский знаю на среднем уровне (В2). Постоянно читаю новостные статьи на английском.

Условия работы: 

  • Выполню работу в заранее оговоренный срок, буду уведомлять о ходе работ.
  • При необходимости доработаю заказ.Буду рад сотрудничеству с вами!
Спасибо!
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