Разработать Логотип и фирменный стиль

$60
Логотипы и ЗнакиЗакрыт17 заявок970 просмотров
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#1$60

Разработать Лого и Фирменный стиль для спортивной группы:

1. Логотип для Спортивной группы, занимающаяся организацией спортивного лагеря по вейкбордингу (что такое вейкбоардинг, можно поГуглить)

2. Одноцветный-двухцветный. Цветовое решение: Основной фон голубой (палитра как в скайпе). 

Прорезное лого, бэкграунд белый.

3. В лого использовать тематический прорезной профиль (Райдер, доска, ручка фала и т.д)

4. форма логотипа равнобокая: круг, квадрат, что бы можно было использовать в мобильном приложении ! 

5. Назначение лого: для сайта, мобильное приложение, стикеры, рекламная продукция.

6. Возможно использовать вебсайт группы - www.waкecamрs.cоm

7. Проверить лого в сочетании с бэкграундом Фото с райдером (в приложении)

7 лет назад
Papadritta
Кирилл 
44 годаТаиланд
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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