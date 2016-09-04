Разработать Логотип и фирменный стиль

# 1 — $ 60

Разработать Лого и Фирменный стиль для спортивной группы:

1. Логотип для Спортивной группы, занимающаяся организацией спортивного лагеря по вейкбордингу (что такое вейкбоардинг, можно поГуглить)

2. Одноцветный-двухцветный. Цветовое решение: Основной фон голубой (палитра как в скайпе).

Прорезное лого, бэкграунд белый.

3. В лого использовать тематический прорезной профиль (Райдер, доска, ручка фала и т.д)

4. форма логотипа равнобокая: круг, квадрат, что бы можно было использовать в мобильном приложении !

5. Назначение лого: для сайта, мобильное приложение, стикеры, рекламная продукция.

6. Возможно использовать вебсайт группы - www.waкecamрs.cоm

7. Проверить лого в сочетании с бэкграундом Фото с райдером (в приложении)