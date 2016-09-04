Разработать Логотип и фирменный стиль

Привет дорогие фрилансеры, от вас требуется создать логотип для вк группы, выслушаю любые предложения, пишите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать Лого и Фирменный стиль для спортивной группы:
1. Логотип для Спортивной группы, занимающаяся организацией спортивного лагеря по вейкбордингу (что такое вейкбоардинг, можно поГуглить)
2. Одноцветный-двухцветный. Цветовое решение: Основной фон голубой (палитра как в скайпе).
Прорезное лого, бэкграунд белый.
3. В лого использовать тематический прорезной профиль (Райдер, доска, ручка фала и т.д)
4. форма логотипа равнобокая: круг, квадрат, что бы можно было использовать в мобильном приложении !
5. Назначение лого: для сайта, мобильное приложение, стикеры, рекламная продукция.
6. Возможно использовать вебсайт группы - www.waкecamрs.cоm
7. Проверить лого в сочетании с бэкграундом Фото с райдером (в приложении)
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