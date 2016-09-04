Отрисовать логотип в Coreldraw

Логотипы и ЗнакиЗавершен33 заявки291 просмотр
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Есть логотип, но он в очень маленьком размере. Нужно сделать его в coreldraw и после еще продублировать готовый в .psd 

Логотип прикрепляю. 

7 лет назад
seryy
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
8 минут назад
7 лет назад
$3
1 день
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